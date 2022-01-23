حكومة الاحتلال تنظر اليوم الأحد بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات

ذكرت وسائل اعلام عبرية بأن حكومة الاحتلال ستقر الاقتراح بتشكيل لجنة تحقيق بشأن شراء الغواصات من ألمانيا، والموافقة على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وبحسب إذاعة "مكان"، فمن المنتظر أن تقر الحكومة خلال جلستها الاسبوعية اليوم الاقتراح بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن شراء الغواصات والقطع البحرية، والموافقة على بيع غواصات ألمانية لمصر.

يذكر أن وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، طلب رسميا في شهر ديسمبر الماضي إطلاق تحقيق حكومي في "القضية 3000" المتعلقة بصفقة أبرمتها حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لاقتناء غواصات من ألمانيا.

وتتعلق القضية 3000 بصفقة أبرمتها حكومة نتنياهو لاقتناء غواصات وسفن حربية من شركة Thyssenkrupp الألمانية، وتعد من أكبر قضايا الفساد الحكومي في تاريخ كيان الاحتلال وإحدى القضايا التي يواجه فيها نتنياهو اتهامات جنائية.

إلى ذلك كشف تقرير "إسرائيلي" أن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل طالبت رئيس حكومة الاحتلال الحالي، نفتالي بينيت، بضمانات محددة كشرط للمضي قدما في صفقة شراء ثلاث غواصات حديثة من ألمانيا.