القيادي شهاب: انسحاب اللاعب الكويتي من بطولة التنس بدبي يمثل موقف بلاده الرافض للتطبيع

وجه القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب، التحية إلى لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي الذي قرر الانسحاب من بطولة التنس الأرضي المقامة في دبي فور علمه بمواجهة لاعب "إسرائيلي" في الدور قبل النهائي من البطولة.

وأكد القيادي شهاب في تصريحات صحفية، أن اللاعب العوضي سجل بقرار انسحابه موقف بطولي يسجل في تاريخ هذا اللاعب بشرف واعتزاز ضد التطبيع مع العدو.

وقال "هذا اللاعب الكويتي البطل يأبى أن يلوث تاريخه وتاريخ بلاده بعار التطبيع "، لافتا إلى أن هذا القرار هو يمثل الموقف القومي للكويت وشعبها الذي يرفض التطبيع وينحاز للقضية الفلسطينية.

وانسحب لاعب المنتخب الكويتي للتنس، محمد العوضي، أمس الجمعة، من مواجهة لاعب "إسرائيلي"، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عاما، المقامة في مدينة ‫دبي.

وقرر العوضي الانسحاب فور علمه بمواجهة لاعب إسرائيلي، وذلك بعد فوزه وتأهله إلى الدور النصف النهائي، بحسب صحيفة الوطن الكويتية.