كهرباء غزة تعلن تمديد حالة الطوارئ لكافة طواقمها العاملة

أصدرت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الأحد، تعميما لكافة طواقمها العاملة استعدادا لدخول المنخفض الجوي الحالي

وجاء في التعميم الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن الشركة أعلنت تمديد حالة الطوارئ في الشركة وفقاً لخطة الطوارئ والتعليمات والتعميمات والتوجيهات الصادرة بالخصوص.

وقالت الشركة في تعميمها إنها قررت وفقاً لتوقعات الراصد الجوي دخول المنطقة في سلسلة من المنخفضات الجوية وعدم استقرار أحوال الطقس خلال الأسبوع الحالي، ترتيب فرق الطوارئ والورديات لتغطية حالة الطوارئ وتزويدهم بكافة الإمكانيات واللوجستيــــات اللازمــــــة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والموظفين العاملين على شبكة الكهرباء من أي مخاطر قد تطرأ وفقاً للتعميمات السابقة .

وفيما يلي نص التعميم كاملاً:

كهرباء غزة تصدر تعميما لكافة طواقمها العاملة استعدادا لدخول المنخفض الجوي الحالي

نظراً لتوقعات الراصد الجوي دخول المنطقة في سلسلة من المنخفضات الجوية وعدم استقرار أحوال الطقس خلال الأسبوع الحالي فقــد تقــرر :

تمديد حالة الطوارئ في الشركة وفقاً لخطة الطوارئ والتعليمات والتعميمات والتوجيهات الصادرة بالخصوص.

ترتيب فرق الطوارئ والورديات لتغطية حالة الطوارئ وتزويدهم بكافة الإمكانيات واللوجستيــــات اللازمــــــة .

إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والموظفين العاملين على شبكة الكهرباء من أي مخاطر قد تطرأ وفقاً للتعميمات السابقة .

الاهتمام بمتابعة وتنظيم جداول توزيع الأحمال بما يحقق العدالة والمساواه بين المـــواطنيـــــن .

إعطاء الأولوية لمحطات المعالجة والصرف الصحي والتنسيق مع جهات الاختصاص في البلديات وسلطة المياه بالخصوص.

الإبقاء على حالة التأهب القصوى للتعامل مع أى حالات طوارئ وتعزيز التواصل مع الجهات الشريكة مثل سلطة الطاقة والبلديات والدفاع المدني والعمليات المركزية والمؤسسات الخدمية الأخرى.