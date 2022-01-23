الاحتلال يرفض عودة عائلة صالحية بناء منازلها في الشيخ جراح

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:17 م
23 يناير 2022
المقدسي محمود صالحية
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رفضت محكمة الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الأحد، البت في طلب عائلة صالحية العودة إعادة بناء منزلها في حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر إعلامية، إن محكمة الاحتلال رفضت البتّ في طلب عائلة صالحية للعودة إلى أرضها في الشيخ جراح وإعادة بناء منزليهما عقب هدمهما من قبل آليات الاحتلال الأربعاء الماضي.

وهدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر الأربعاء 19/1/2022، منزلين لعائلة صالحية في الشيخ جراح بالقدس المحتلة ، وذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة المنزلة وقامت بإخلاء أفراد العائلة والمتضامين معهم بقوة السلاح.

 

 

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