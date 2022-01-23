أحدث تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022، يبحث المسلمون في العالم عن أحدث قنوات القرآن الكريم في شهر رمضان الفضيل، وخاصة أن نحو شهرين يفصلنا عن استقبال الشهر المبارك، ويعد شهر رمضان شهر المغفرة والفرح، إذ تتضاعف فيه الحسنات وتذهب السيئات ويكثر المسلمون من العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك تكثر الزيارات وصلة الأرحام بين الناس، كما يوجه فيه طقوسا كثيرة يمارسها المسلمون أبرزها صلاة التراويح، وطقوس أخرى تختلف عن باقي أشهر السنة.

أحدث تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

وفي شهر رمضان تتضاعف العبادات والأدعية ويزيد المسلم من التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة وأهمها قراءة القرآن، لذلك يبحث المسلم عن أحدث تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022، للاستماع إلى التلاوات من عدد من القراء حول العالم العربي، كما أن فترة ما بعد العصر يستثمر المسلم هذه الساعات القليلة في تلاوة القرآن الكريم، إذ يسعى المسلم لختم قراءة القرآن أكثر من مرة في ذلك الشهر الفضيل.

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

ويقدم لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أحدث تردد قنوات القرآن الكريم، بعد بحث وجهد من قبل أفراد الفريق، وهو أمر يقوم به فريق الوكالة باستمرار دون ملل أو كلل، لوضع ما يحتاج ويحب المتابع في مختلف الأشياء.

شهر رمضان 2022

ويضع لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ترددات قنوات وإذاعات القرآن الكريم في رمضان 2022:-

أولا: قنوات القرآن الكريم

1-قناة السعودية للقرآن الكريم HD

12284-27500-V

SD 12149-27500-H

2-قناة الحياة والناس تردد 12206-27500-V

3-قناة إثراء HD تردد مشرق عربي 11054-27500-V

4-قناة طيبة قرآن تردد 12186-27500-H

تردد HD بإسم Tarteel 12562-27500-H

5-قناة العفاسي تردد 10727-27500-H

ترددات قنوات وإذاعات القرآن الكريم في شهر رمضان 2021

6-قناة مكة تردد 12399-27500-V

7-قناة Al-Majd3 تردد 12054/27500/V

8-قناة QURAN تردد 11178-27500-H

9-قناة فضة قرآن تردد 12054-27500-V

10-قناة أهل القرآن تردد 12399-27500-V

11-قناة رسالة الإسلام تردد 11333-27500-H

ويصوم المسلمون في شهر رمضان من آذان الفجر فجرا، وحتى آذان المغرب مساء، وطوال تلك الساعات يحرم عليهم شرب الماء أو تناول الطعام.