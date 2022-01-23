داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الإثنين (24 يناير)

نشرت الهيئة العامة للمعابر الحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (24 يناير):

جاء ذلك في بيان للهيئة وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أكدت فيه أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلات: السابعة والثامنة والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/4)، بالإضافة لكشف الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصريةرقم(2022/4)، داعية المدرحة اسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/4) هنا

كشف الجوازات المصريةرقم(2022/4) هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/