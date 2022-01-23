بنزيما يطلق تصريحاً صادماً بشأن ميسي و رونالدو

أطلق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تصريحا مفاجئا بشأن وضعية الأرجنتيني ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان.

ويتعرض ميسي لانتقادات قوية منذ أن انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع برشلونة، حيث شارك في 16 مباراة فقط سجل فيها 6 أهداف، منها هدف وحيد في الدوري الفرنسي و5 بدوري أبطال أوروبا.

وعن ذلك، قال بنزيما في تصريحات لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي الشهير: "من ينتقد ميسي لا يفهم كرة القدم، أقولها بكل صراحة".

وتابع: "ميسي يمر بفترة من التأقلم مع سان جيرمان، وحتى عندما لا يسجل الأهداف، عليك أن تنظر إلى ما يفعله على أرض الملعب، لا يمكن انتقاده".

بنزيما تطرق إلى تألقه اللافت تهديفيا منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018، حيث قال: "تعلمت الكثير من كريستيانو، لذلك عندما غادر، كنت على استعداد للتقدم والتطور".

وفيما يخص عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية حتى الآن، قال النجم الفرنسي: "بالنسبة لي، الكرة الذهبية هي لاعب يحمل فريقه ويسجل الأهداف في الأوقات الصعبة ويفوز بالألقاب".

وواصل: "عندما يكون لديّ شارة القيادة، فإن ذلك يدفعني لأن أقدم كل ما يساعد الفريق، إن امتلاك فرصة ارتداء شارة القيادة هو أمر استثنائي يحفزني أكثر".

وأضاف: "رؤية المشجعين يهتفون باسمي قبل حفل الكرة الذهبية، فضلا عن الغناء يوم عيد ميلادي، هي أشياء تلمسني وتدفعني لمواصلة إظهار أفضل المستويات على أرض الملعب".

وتحدث بنزيما أيضا عن المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بقيادة نجمه كيليان مبابي، الذي تشير التقارير لقرب انتقاله لصفوف الريال.

يقول بنزيما: "المباراة أمام مبابي ستكون خاصة، أريد أن أفوز وهو كذلك، نتحدث عن أشياء كثيرة على انفراد ، لكننا لم نتحدث عن هذا اللقاء بعد".

وأتم: "أجواء دوري أبطال أوروبا مميزة، ينتظر الناس هذه المباريات، ومن ثم أنت كلاعب لا تذهب إلى الملعب لتلعب فقط. عليك أن تمنح المشجعين شيئًا، لأنك تلعب من أجلهم".