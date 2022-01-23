5 أطعمة لا تجعلك تشعر بالعطش في رمضان 2022.. تعرف عليها، مع تبقي شهرين ونصف على حلول شهر رمضان المبارك، يبحث المسلمون في جميع أنحاء العالم عن وصفات طعام لمنع العطش طول ساعات الصيام في النهار، وخاصة في الدول ذات درجات الحرارة المرتفعة، وكذلك أصحاب المهن المرهقة كالطوبار وغيرها، فهم الأكثر تعرضا للعطش في نهار الشهر الفضيل، لذلك يحاولون البحث عن أطعمة للسحور لتشعرهم بالعطش أثناء عملهم الشاق تحت أشعة الشمس الملتهبة.

5 أطعمة لا تجعلك تشعر بالعطش في رمضان 2022.. تعرف عليها

وينتظر مئات الملايين من المسلمين حول العالم هذا الشهر الفضيل، فله فضل عظم جدا، كما أن طعامه يختلف عن أيام السنة، لذلك تبحث ربات البيوت عن 5 أطعمة لا تجعلك تشعر بالعطش في رمضان 2022.. تعرف عليها، وخاصة الأمهات والزوجات اللاتي يعمل أبنائهم في الأعمال الشاقة والمرهقة خلال ساعات النهار الطويلة، فهن يحاولن وضع طعام لا يشعر الصائم بالجوع، ويكون هذا الطعام يحتوي على مواد ترطب الجسم خلال العمل في صيف شهر رمضان.

5 أطعمة لا تجعلك تشعر بالعطش في رمضان 2022

لذلك سعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى البحث عن أطعمة تساعد في ترطيب الجسم خلال الشهر الفضيل، وخاصة أن المسلم يصوم ساعات طويلة، وهو يعمل دون أن يشرب أي رشفة مياه.

أطعمة لا تجعلك تشعر بالعطش في رمضان، كما نصح بها خبراء التغذية وجلبها لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية.

- السلطة:

يعتبر طبق السلطة أساسي على وجبة السحور إلى جانب وجبة الإفطار أيضاً، فهو يحتوي على أنواع مختلفة من الخضروات والتي تحتفظ بكميات كبيرة من الماء، ويجب أن يحتوي طبق السلطة على بعض الخضروات الورقية مثل البقدونس أو الجرجير أو الخس فتلك الخضروات تعمل على ترطيب وإنعاش الجسم

- الزبادي:

يعتبر الزبادي من الأطعمة المرطبة والتي تمنع العطش لفترة طويلة تصل إلى ساعات، لذا لا يجب الاستغناء عن تناول الزبادي في السحور.

- الفول:

لا يستخدم الفول في الوقاية من العطش فحسب، بل والجوع أيضاً فالفول من المواد البروتينية التي تستغرق وقتاً طويلاً لهضمها فتقي من الجوع في أثناء فترة الصيام، كما أن إضافة ملعقة من زيت الزيتون إلى طبق الفول يقي من العطش.

4- الجبن القريش:

تعتبر من الأطعمة المرطبة والمنعشة والمقاومة للعطش بشكل كبير، وخاصة إذا ما تم إضافة بعض الخضروات إليها مثل الخيار.

5- بعض المشروبات:

يعتبر الشاي والقهوة والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين من المشروبات التي تقي بشكل كبير من العطش، كما يعتبر عصير البرتقال من العصائر الفعالة جداً في مقاومة العطش ولكن يشترط الا يحتوي على نسب كبيرة من السكر، فالسكريات تسبب العطش نتيجة لكونها تسبب ارتفاعا سريعاً في نسب السكر بالدم مما يتسبب في حدوث العطش.