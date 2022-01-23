أحدث تردد لقناة طيور الجنة للأطفال 2022 على القمر الصناعي عرب سات و اهم البرامج

تردد طيور الجنة الجديد 2022 على القمر الصناعي عرب سات، شهدت محركات البحث عبر الانترنت و مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث مكثفة عن تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2022، لا سيما أن قناة طيور الجنة من القنوات المفضلة للأطفال، و ذويهم ويبحث عنها الأباء لتسلية الأطفال وقضاء وقت فراغهم عليها، لما تقدمه من برامج هادفة و مفيدة.

تردد قناة طيور الجنة 2022

تقدم قناة طيور الجنة محتوى هادف يخدم الطفل العربي، و هي أول قناة فضائية عربية مخصصة للأطفال انطلقت في عام 2008م من مدينة عمان بالأردن، وتعود ملكية القناة إلى الملك خالد مقداد، وبعدها تم إنشاء عدة قنوات تابعة لها مثل طيور بيبي وطيور بيبي بالإنجليزية وكذلك قناة طيور بيبي باللغة التركية.

اضبط التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2022

ويركز محتوى طيور الجنة حول كل ما يخدم الطفل من محتوى تربوي هادف سواء كانت أغاني أطفال أو برامج أو رسوم متحركة، وفي الحقيقة تفردت القناة بطريقة عرضها المميز للمحتوى الخاص بها حيث عملت على جذب الأطفال بدرجة غير عادية، بل أصبحت مجموعات الأطفال في الحضانات أو المدارس يتغنون طوال اليوم بأغنيها.

برامج قناة طيور الجنة 2022

برامج القناة كثيرة ومتنوعة، وكل منها أجمل من الآخر، ونذكر من بين تلك البرامج ما يلي:-

برنامج فزورة مع الأمورة:- هذا البرنامج من أكثر البرامج المحببة لدى الأطفال حيث تمكنت الطفلة جنى من جذب قلوب الأطفال بطريقتها الشيقة والجذابة.

برنامج شمس لا تغيب:- يحاول هذا البرنامج غرس القيم والمبادئ لدى الأطفال وتقديم النصائح لهم عن طريق قصة طريفة ومسلية.

برنامج صوتك كنز:- يحاول هذا البرنامج تسليط الضوء على الموهبة الغنائية لدى الأطفال عن طريق عرض بعض المواهب الجذابة.

برنامج رياضة × رياضة:- عبارة عن برنامج رياضي يستهدف الأطفال من سن خمس سنوات حتى أربعة عشر عام، حيث يتم إقامة تنافس رياضي فيما بينهم.

رابط البث المباشر لقناة طيور الجنة 2022

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2022

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات :

التردد : 11632

استقطاب : عمودي

معدل ترميز : 27500