تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس مساء اليوم والقناة الناقلة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس، يواجه فريق برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد على ملعب منديزوروزا، في منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

المباراة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الليجا لموسم 2021-2022، بين برشلونة وألافيس، خصص لكم فريق "فلسطين اليوم" على أثرها هذه المقالة للتعرف على أهم تفاصيل المباراة من التشكيل المتوقع لفريق برشلونة وكذلك فريق ألافيس، وملعب وموعد أقامة المباراة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس

ووسيدخل فريق ألافيس بقيادة خوسيه لويس مينديلبار، ضد برشلونة الذي يدربه تشافي هيرنانديز، الذي يمتلك 32 نقطة في المركز السابع بترتيب الليجا، وألافيس يملك 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

وفقد برشلونة للتو نجمه الشاب أنسو فاتي الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام أتلتيك بلباو، واتضح معاناته من إصابة في وتر العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر.

ولم يتدرب ممفيس ديباي في الحصة التدريبية الأخيرة للبارسا مما يعني غيابه عن المواجهة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس

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موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

موعد مباراة برشلونة وألافيس

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.





تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: داني ألفيس، أروخو، بيكيه، ألبا.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، جافي.

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، فيران توريس، جوتيجلا.