وقف حركة الملاحة بمضيف البوسفور التركي لهذا السبب

قررت السلطات التركية، اليوم الأحد 23 يناير 2022، تعليق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، موضحة أن السبب في ذلك هو سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت مديرية أمن السواحل، أن مدى الرؤية في مضيق البوسفور تراجع إلى ما دون النصف ميل بح، وهو ما أدى إلى حركة الملاحة تم إيقافها ذهابا وإيابا في مضيق البوسفور.

وتشهد مدينة إسطنبول منذ مساء الجمعة، هطولا للثلوج في ظل إجراءات مكثفة اتخذتها السلطات التركية لمنع وقوع حوادث.

وقبل نحو أسبوع أعلنت المديرية تعليق الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور، عقب تعطل محرك سفينة أثناء مرورها بالمضيق.

وتسبب هطول الثلوج في إعلان الخطوط الجوية التركية، إلغاء 46 رحلة مجدولة ليوم السبت من وإلى “مطار صبيحة غوكشن الدولي” بالطرف الآسيوي من ولاية إسطنبول.

وبحسب بيان نشره المستشار الإعلامي للخطوط الجوية التركية يحيى أوستون، عبر حسابه على تويتر، فإن بعض الرحلات ألغيت كإجراء احترازي نظرًا لأحوال الطقس التي يتوقع أن تزداد سوءًا في إسطنبول، وأوصى المسافرين بمتابعة أوضاع رحلاتهم.

وبدأ تساقط الثلج بشكل متقطع على مناطق متفرقة من ولاية إسطنبول شمال غربي تركيا، في الساعات الأولى من مساء الجمعة.

والخميس، ذكرت مديرية الأرصاد الجوية، أن الثلوج ستبدأ في إسطنبول اعتبارا من مساء الجمعة، وتشتد وتيرتها السبت والأحد، وتبقى المدينة تحت تأثير الطقس البارد والثلوج حتى الخميس المقبل.

بدأ تساقط الثلج بشكل متقطع على مناطق متفرقة من ولاية إسطنبول شمال غربي تركيا، في الساعات الأولى من مساء الجمعة.

وتشهد بعض الأقضية في الطرف الأوروبي من إسطنبول تساقطا للثلج، في مقدمتها بيليك دوزو وأوجيلار وبويوك جكمجة، وغطت الثلوج أسطح المباني والأرصفة والحدائق في الأقضية المذكورة.

أمّا في الطرف الآسيوي، فتساقطت كميات من الثلج على بعض الأقضية مثل قارطل وأوسكدار، كما هطلت أمطار ممزوجة بالثلج على أقضية أخرى في الطرف الآسيوي.

وتتخذ السلطات المحلية تدابير مكثفة للحيلولة دون وقوع الحوادث.