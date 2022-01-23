برشلونة مصمم على ضم نجم إسبانيا بعد إصابة فاتي

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن برشلونة مصمم على التعاقد مع ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس، ومنتخب إسبانيا، في الميركاتو الشتوي الجاري.



وحاول برشلونة منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية، ضم موراتا، لكن مدربه ماكس أليجري رفض التخلي عنه قبل التعاقد مع بديل.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وكيل موراتا سيبذل مجهودًا مضاعفًا خلال الأيام المتبقية من الميركاتو، لتحقيق رغبة تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبرسا، بضم موراتا.



وأشارت إلى أن الإصابة غير المتوقعة لأنسو فاتي نجم برشلونة، واحتمالية غيابه لعدة أشهر وانتهاء موسمه، ستجبر البرسا على تشديد الخناق على موراتا في الأيام الأخيرة من الميركاتو.



وأوضحت أن مسؤولي برشلونة كانوا مترددين بشأن ضم موراتا، المعار من أتلتيكو مدريد، بسبب التكلفة التي قد تترتب على التعاقد مع اللاعب، لارتفاع راتبه في تورينو.



ويرغب برشلونة في توفير الأموال قدر الإمكان، من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في نهاية الموسم الجاري.



ويتمنى موراتا العودة لإسبانيا، من خلال برشلونة، على الرغم من تردي الأوضاع داخل الفريق الكتالوني وخسارة بطولتي السوبر والكأس.

