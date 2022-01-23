هزة أرضية ثانية تضرب شمال فلسطين مصدرها طبريا

ضربت هزة أرضية خفيفة، ظهر اليوم الأحد 23/1/2022، مناطق مختلفة من شمال فلسطين، للمرة الثانية في غضون نصف يوم، بعد أن وقعت الأولى منتصف الليلة الماضية.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن سكان مناطق الجولان والجليل وغور الأردن وغيرها من المناطق شعروا بالهزة الأرضية الجديدة.

وكان سكان تلك المناطق، ومناطق أخرى شعروا قبيل منتصف الليلة الماضية بهزة أرضية مماثلة.

وبحسب الموقع، فإن الهزة الأولى كانت بدرجة 3.7 على مقياس ريختر، دون أن يبلغ عن إصابات، في حين ذكر معهد الزلازل الأورو-متوسطي بأنه وقع على درجة 4.1.

ويعتقد أن مصدر الهزة الأرضية الأولى كان جنوب طبريا، حيث شعر بها سكان عدة مناطق بما فيها بئر السبع، إلى جانب سكان الأردن.

أفاد مرصد الزلازل الأردني اليوم الأحد، بأن هزة أرضية جديدة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت بحيرة طبريا.

وأفاد موقع "خبرني" بأن المواطنين في محافظة إربد شمال المملكة، شعروا بهزة أرضية جديدة ظهر اليوم.

وكان مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، أكد في وقت سابق، حدوث هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في بحيرة طبريا، مساء أمس السبت لتبدأ بعد ذلك مجموعة من الهزات الارتدادية، وقال إن مصدر الهزة الأرضية الذي حدث في تمام الساعة الحادية عشرة و37 دقيقة مساء أمس وعلى عمق 10 كيلومتر في بحيرة طبريا، شعر به سكان شمال المملكة".