أجهزة أمن السلطة تختطف نور جربوع في جنين

أقدمت أجهزة السلطة على اختطاف الأسير المحرر نور الدين صابر جربوع (27 عاماً) من سكان مخيم جنين، وذلك ظهر اليوم من أمام المستشفى الحكومي بجنين.

وكان أجهزة السلطة قد أفرجت عن نور الدين جربوع في 14/12/2021م، بعد اعتقال دام 20 يوماً.

يُذكر أن الأسير المحرر نور الدين جربوع قد اعتقل سابقاً في سجون الاحتلال، وأمضى ما يقارب 16 شهراً.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة الملاحقة والتحقيق والاعتقال بحق كوادر ونشطاء الحركة في مدن الضفة المحتلة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو الإفراج عنهم استجابة لمطالب ذويهم الذين يمنعون من زيارتهم أو الاطمئنان عليهم.

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استمرار السلطة في نهج الاعتقالات السياسية، وملاحقة المقاومين من أحرار الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي سابق، أن استمرار السلطة وأجهزتها في ممارسة القمع والاعتقال السياسي، وملاحقة القادة والنشطاء الذين يقودون مواجهات التصدي للاستيطان والضم الاستعماري الذي يتصاعد على وقع لقاءات التنسيق الأمني المذلة، هو تناوب من قبل السلطة وأجهزتها مع الاحتلال في محاولة لإخماد حالة الاشتباك، ومنعها من الاستمرار والاتساع.

وأكدت، أن ما تقوم به السلطة من تنسيق وتعاون أمني واستخباري مع الاحتلال وصل إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة وتضاعف بشكل كبير، مبينة أن ذلك يعد نتاج مباشر للقاءات التي تجريها قيادات السلطة مع المسؤولين الصهاينة الذين يحرصون على تعزيز الدور الوظيفي للسلطة وأجهزتها.

ودعت الحركة، كل العقلاء والغيورين على المصلحة الوطنية العليا، وعلى وحدة شعبنا في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ قضيتنا لوقف سياسات السلطة وأجهزتها، بإعلاء صوتهم في وجهها.

وشددت: "علينا جميعاً الحذر من محاولات تحويل الصراع مع العدو ومخططاته ومشاريعه إلى صراع داخلي".

وطالبت الجهاد الإسلامي، السلطة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والنشطاء، والكف عن الملاحقات، والاستدعاءات التي تتم بحق الأسرى المحررين في الضفة الغربية.

وبينت أن كل المحاولات التي تهدف لإشغال شعبنا، ووأد الانتفاضة ووقف حالة الاشتباك مع العدو هي محاولات خاسرة ستبوء بالفشل.

وأشارت إلى أن إرادة الشعب الفلسطيني ووعيه أقوى من كل تلك المحاولات، وستبقى المقاومة نهج فلسطيني متجذر في الوعي والوجدان الفلسطيني.