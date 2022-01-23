أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان 2022، أقل من شهرين ونصف على حلول شهر الخير والبركة، شهر رمضان الذي ينتظره المسلمون حول العالم على أحر من الجمر، كونه يعد شهر المغفرة والرحمة والتكفير عن الذنوب، كما أن شهر مضان الفضيل يعد أفضل شهور السنة وبه طقوسا يمارسها المسلمون تختلف عن أيام السنة بأكملها، ففي هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، ويسعى المسلم إلى مضاعفة العبادات وقراءة القرآن والأدعية، وممارسة الشعائر الدينية.

ويبحث المسلمون حول العالم في هذا الشهر عن، أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان 2022، لتهنئة بعضهم البعض بحلول الزائر الجميل الذي ينتظره المسلمون على أحمر من الجمر، فهو شهر الخير والبركة والمغفرة، كما تكثر الزيارات بين الأقارب والأحباب والجيران، لذلك يبحث عن فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عن أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان المبارك.

أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان 2022

وقبل حلول الشهر الفضيل بيومين أو ثلاثة أيام، يبدأ المسلمون بإرسال رسائل تهنئة بقرب حلول الضيف العزيز عليهم، فتتنوع الأجهزة والمواقع المتلقية للتهنئة، فمنهم من يرسل عبر الأجهزة الذكية، ومنهم من يقتصر التهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم عبر جروبات تختص بالعائلة، إلا أن الجميع في الغالب يتبادل تلك التهاني في هذا الشهر الفضيل.

أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان

وجلب لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عدد مميز من أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان المبارك، وهي التي يتبادلها المسلمون بين بعضهم قبل حلول الشهر، وفي أول أيامه، وهي كالتالي: -

1كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب

2مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم،

كل عام وأنتم طيبين

3أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة

وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال

4باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود

5من حروف القرآن وكعبة الإسلام أهنيك بقدوم رمضان يا أعز إنسان.

6يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم.

7كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب

8مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم،

كل عام وأنتم طيبين

9أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة

وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال

10باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود