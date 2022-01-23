قرار مهم من وزارة الصحة بشأن المصابين والمخالطين !

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 23/1/2022، قراراً حول سياسة التعامل مع المخالطين والمصابين بفيروس كوفيد 19 في ظل الانتشار السريع لمتحور أوميكرون ومع دخول الموجة الرابعة.

ووفقاً لقرار وزارة الصحة، فلا يتم عمل الفحوصات التشخيصية للمخالطين إلا في حال ظهور أعراض مرضية تستدعي ذلك، كما ويتم عزل الأشخاص الذين تثبت إصابتهم لمدة خمس أيام يبدأ احتسابها من تاريخ سحب العينة.

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة الصحة على أهمية تلقي التطعيمات ضد فيروس كوفيد 19، واستكمال الجرعات المعززة وذلك للفئات العمرية المعلن عنها .

وسجلت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 23/1/2022 ، حالتي وفاة و تسجيل ( 407) اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 1099 " فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 68 حالة ، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.