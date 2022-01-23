هل فلسطين على موعد مع زلزال مُدمر..؟

قال مدير مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية الدكتور جلال الدبيك صباح اليوم الأحد 22 يناير 2022، إن الهزات الأرضية التي تضرب الأراضي الفلسطينية، ناتجة عن انكسارات في مناطق محدودة في طبقة القشرة الأرضية، مشيراً إلى أن الهزات القصوى قد تحدث في المناطق الشمالية من فلسطين بسبب طبيعة المنطقة وتركيبها الجيولوجي.

وبيّن الدبيك في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المواطنين شعروا بالهزة الأرضية التي ضربت فلسطين الليلة الماضية، بسبب أنها وقعت على عمق في باطن الأرض نحو 2 كم فقط قرب منطقة غور الأردن عند الساعة 23:36.

وأشار الدبيك إلى أن وقوع هزات أرضية في المنطقة الفلسطينية، لا يعني بالضرورة أنها مقبلة على زلزال قوي مدمر، مستدركاً: "لكن قد يحدث زلزال مفاجئ، فكل تلك التوقعات في علم التوقعات والاحتمالات؛ لأنه علم احتمالي، وليس يقينيا قطعا".

وأضاف الدبيك أن الزلزال القوي نسبيا والذي تتراوح قوته بين 6- 6.5 درجة على مقياس ريختر يتكرر حصوله في منطقة شمال فلسطين كل 200- 250 عاماً، مشيراً إلى أن آخر مرة وقع فيها زلزال مدمر وكان مركزه تلك المنطقة كان عام 1759، وخلّف خسائر مادية وبشرية.

ونبّه إلى أن وقوع الزلازل بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الحد من خطورتها، وتأثيرها السلبي يكون من صنع البشر، إذ يجب عليهم إقامة أبنية تتكيف مع موضوع الزلازل والهزات الأرضية.

وضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر شمال فلسطين في ساعة متأخرة من الليل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

وقال المعهد الأورو متوسطي لرصد الزلازل:"إن هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة غور الأردن عند الساعة 23:36 من ليلة السبت."

وأوضح المعهد، أن الهزة وقعت على بعد 14 كيلو متر شمال مدينة بيسان في الداخل المحتل، و32 كيلو متر غرب محافظة إربد في الأردن.

وشعر بالهزة التي استمرت لبضع ثوان، مواطنون من محافظات القدس ورام الله والبيرة وأريحا والأغوار وطوباس والأغوار الشمالية.

وكان مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان قال، إن منطقة غرب إربد تعرضت منذ مساء السبت حتى صباح الأحد إلى 10 هزات أرضية سجلها المرصد، الأولى كانت الهزة الرئيسية التي سجلت بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، تسع هزات أخرى ارتدادية قوتها بين 2.4-2.9 درجة على مقياس ريختر.