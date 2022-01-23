الإمارات تحظر الطائرات بدون طيار

حظرت السلطات الإماراتية عمليات الطيران لمالكي الطائرات بدون طيار، "الدرون".

وحسب بيان نشرته وزارة الداخلية الإماراتية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أكدت أنها حظرت جميع أشكال الطائرات الدرون، وكذلك الطائرات الرياضية والشراعية أو غيرها.

وقال البيان: "تهيب وزارة الداخلية بوقف عمليات الطيران لملاّكي وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن".

وأوضح البيان أن قرار الحظر جاء "بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وفقاً للتعليمات الصادرة".

وعن أسباب هذا القرار لفت البيان إلى ما وصفها بـ "الممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة".

ودلل على تلك الأسباب بـ "عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة".