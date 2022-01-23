بالصور الرابطة الإسلامية تطلق سلسلة احتفالات تكريم الطلبة المتفوقين

أطلقت الرابطة الإسلامية إقليم الشمال الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سلسلة احتفالات بعنوان " فوج الحرية والإرادة " لتكريم الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول شمال غزة.

وافتتحت أولى احتفالاتها في مدرسة الشهيد أحمد الشقيري الثانوية للبنين صباح اليوم بحضور ضيف الاحتفال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب ومسؤول الرابطة الإسلامية في الإقليم صلاح المدهون وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة

وفي كلمة داود شهاب باشر فيها بشكره وامتنانه للهيئة التدريسية على جهودهم المبذولة في خدمة المسيرة التعليمية.

وأضاف شهاب أن الطالب المثقف هو رأس حربة المقاومة في مواجهة المحتل، مؤكداً أن الاحتلال يسعى لتجهيل أبناء شعبنا الفلسطيني. مشيراً إلى الدور المهم الذي تقوم به إدارة التربية والتعليم في ترسيخ العلم وبناء جيل المستقبل.

من جهته تحدث صلاح المدهون مسؤول الرابطة الإسلامية في إقليم الشمال أن هذا الاحتفال هو بداية لسلسلة من الاحتفالات التي تنظمها الرابطة لتكريم الطلاب المتفوقين في مدارس الإقليم.

من جانبه تقدم مازن غباين مدير مدرسة الشهيد أحمد الشقيري بشكره للرابطة الإسلامية على جهودها المبذولة في خدمة الطالب الفلسطيني والمسيرة التعليمية.

وفي ختام الاحتفال قدمت الرابطة الإسلامية درع شكر وتقدير لمدير المدرسة مازن غباين وتكريم الطلاب المتفوقين بشهادة تفوق وهدية تذكارية.







