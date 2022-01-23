وزارة العمل بغزة: عقد العمل يجوز أن يكون مكتوباً أو شفهياً والقانون نص لحفظ الحقوق

قال حسين حبوش، مدير دائرة شروط العمل في وزارة العمل بغزة، اليوم الاحد 23/1/2022، أن عقد العمل يجوز أن يكون مكتوب أو شفهي، والقانون نص على مجموعة من المواد لحفظ الحقوق، ولا يجوز للعامل نفسه التنازل عنها من ضمنها استحقاقه في إصابة العمل.

وبين حبوش خلال تصريحات لإذاعة صوت الأقصى" يجب على صاحب العمل أن يلتزم بمجموعة من الإجراءات تؤدي للوقاية من الإصابة في المنشأة، وهي توفير بيئة عمل آمنة للعامل وأدوات السلامة والوقاية والتأمين على العمال ضد إصابات العمل.

وأوضح ان الوزارة من خلال أقسام التفتيش بالمديريات المنتشرة في القطاع، تقوم بزيارة المنشآت بشكل يومي، للتأكد من سلامة المنشاة من ناحية فنية، مشيراً الى انه في حال ثبوت أن بعض الإجراءات تشكل خطر على حياة العامل، يتم إشعار صاحب العمل بمحضر ضبط بالخل الموجود.

واشار حبوش ان قانون العمل، حدد مدة التقادم، ثلاثة سنوات من انتهاء العمل، ويجب على العامل الذي ينتهي عمله بتقديم شكوى عمالية قبل مرور ثلاثة سنوات، وبعد هذه المدة لا يحق للعامل رفع شكوى على صاحب العمل.

واعتبر ان التشغيل المؤقت في الوزارة يتم بشكل إلكتروني بحث، من خلال وضع مجموعة كبيرة من المعايير لفرز أكثر الأشخاص استحقاقاً للحصول على فرصة عمل مؤقتة، وعدد المسجلين كبير جداً والمشاريع قليلة.