فارس: 3 جهات عربية حاولت التدخل للإفراج عن الأسير أبو حميد وفشلت

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الأحد، أن الاجراءات التعسفية الفاشية، هي من تحكم سلوك سلطات الاحتلال مع الأسير ناصر أبو حميد والأسرى الأخرين.

وذكر فارس في حديث لإذاعة "القدس"، أن التجاهل الكامل هو سيد الموقف، ولليوم الخامس على التوالي لم نحصل على أي معلومة تفيد بالحالة الصحية للأسير أبو حميد.

وقال: "لا يجوز اليوم أن تتواضع مطالبنا لتتحول للحصول على تقرير طبي أو على الأقل ما الذي يجري مع الأسير".

وأضاف: "نحتاج إلى تقييم وممارسة ضغط عن طريق المطالبات المستمرة، وخلق معطيات جديدة على الأرض تقود إلى دفع الاحتلال لتغيير مواقفه".

ولفت إلى أن رفض طلب الزيارة، يؤكد الاستخفاف بنا نحن الفلسطينيون ويجب أن نقبل بهذه المعادلات الجديدة.

وشدد على أن ثلاث جهات عربية تدخلت للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد، وفشلت حتى اللحظة في تحقيق ذلك.