بالفيديو إطلاق نار كثيف بمواقع عسكرية في بوركينا فاسو

وقعت حادثة إطلاق نار مكثف اليوم الأحد 23 يناير 2022 في عدد من المواقع العسكرية في بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر عسكرية وسكان محليين تأكيدهم إطلاق نار في عدد من الثكنات العسكرية في الدولة الإفريقية في العاصمة واغادوغو وعدة مناطق أخرى من الدولة.

وقال جندي في واغادوغو: "إن سماع إطلاق النار من معسكر سانغولي لاميزانا الذي تتخذ منه هيئة الأركان العامة للجيش مقرا له لا يزال مستمرا منذ الساعة الأولى من فجر اليوم".

وأكد سكان محليون للوكالة صحة هذه الأنباء، مضيفين أن "إطلاق نار تزداد كثافته".

وذكرت مصادر عسكرية، سماع دوي إطلاق نار في معسكر آخر للجيش في بابي سي (جنوب واغادوغو) وفي قاعدة جوية قرب المطار، بالإضافة إلى أنباء عن إطلاق نار في ثكنات في بلدتي كايا وواهيغويا شمال البلاد.

ولم تتضح دوافع حوادث إطلاق النار الأخيرة بعد.