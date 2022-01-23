10 هزات أرضية ضربت "إربد" بالأردن خلال يومين

قال مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان إن منطقة غرب إربد تعرضت منذ مساء السبت حتى صباح الأحد إلى 10 هزات أرضية سجلها المرصد، الأولى كانت الهزة الرئيسية التي سجلت بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، تسع هزات أخرى ارتدادية قوتها بين 2.4-2.9 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف سويدان في حديثه لـ"رؤيا" أن الهزات العشرة التي تعرض لها الجانب الغربي من مدينة إربد ومركزها جنوب بحيرة طبريا وبعمق 10 كم، لم تكن محسوسة مثل الهزة الأساسية الأولى والتي وقعت عند الساعة 11:37 مساء أمس السبت.

وبين سويدان أن الهزة الأولى وقعت عند الساعة 11:37 مساء السبت بقوة 4.6 درجة، والهزة الثانية عند الساعة 11:55 بقوة 2.7 درجة، والثالثة عند الساعة 12:10 بعد منتصف ليل الأحد بقوة 2.4 درجة، والرابعة عند الساعة 12:40 صباحا وبقوة 2.7 درجة، والخامسة عند الساعة 12:57 صباحا وبقوة 2.9 درجة، والسادسة عند الساعة 4:07 صباحا وبقوة 2.8 درجة، وخمس هزات أخرى حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد.

وأضاف سويدان أن مركز النشاط الزلزالي في الأردن وفلسطين يبدأ من جنوب العقبة إلى شمال الأردن، وتسمى "فالق البحر الميت" أو حفرة الانهدام التي تبدأ من مأرب في اليمن وتصل إلى جنوب تركيا.

وتداول مغردون على موقع التدوينات القصيرة، صورا ومقاطع فيديو، تظهر اللحظات الأولى من وقوع الهزة الأرضية، والأضرار المادية الناجمة عنه في بعض المنازل.

أفاد مراسل "رؤيا"، بوقوع هزة أرضية في محافظة اربد في ساعة متأخر من ليل السبت/ الأحد، شعر بها أغلب سكان محافظة اربد.

وفي سياق متصل، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.

وجاء في بيان المعهد، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت مساء اليوم السبت (الساعة 9.23 بالتوقيت المحلي) هزة أرضية على بعد 32 كم غرب مدينة السويس، وأن قوتها بلغت 3.5 درجة على مقياس ريختر.