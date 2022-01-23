مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية جنود الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد 23 يناير 2022، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحراسة مشددة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: "إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وساحاته، خصوصًا في المنطقة الشرق منه".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.