كورونا غزة : حالتا وفاة و407 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:03 ص
23 يناير 2022
فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 23/1/2022 ، عن تسجيل حالتي وفاة و تسجيل ( 407) اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 1099 " فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت  الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 68 حالة ، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

وأوضحت أن اجمالي تراكمي للمصابين 193444 اصابة ، اجمالي الحالات النشطة 2581 حالة ، اجمالي المتعافين 189123 حالة ، اجمالي الوفيات 1740 وفاة

وبشان التطعيمات ، قالت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة ،  واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 566348 شخص0

 

 

 

 

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