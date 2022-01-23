حقيقة وفاة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول وفاة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وكما العادة بعدما يتم يتداول خبرا عن وفاة رئيس دولة أو شخصية مشهورة أو رجال أعمال يملك ثروة هائلة، أو أمير دولة، أو ممثل مشهور، يتم بث اشاعات كثيرة دون التأكد من الخبر ويتم تداولها من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يثير غضب عائلته أو المقربون منه، الذي بدورهم يخرجون بتصريحات تنفي الإشاعات، حال لم تكن صحيحة.

ويسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، للبحث عن الحقائق ووضعها أمام القارئ والمتابع، بحيث وضعه أمام الحقائق كاملة، إذ بحث مطولا عن حقيقة وفاة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، إلا أنه لم يجد أي إشارة تدل على ذلك الخبر، بعدما بحث الفريق بكل ما يخص الأسرة الملكية في السعودية.

حقيقة وفاة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز

ولكن توصلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى اللغط الذي دار وانتشر بين وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن ما حدث هو مطالبات وتمنيات لموت "آل سعود" بسبب شنهم حروبا على اليمن وتدميرها وقتل الأطفال والشباب والنساء والشيوخ، بتعاون عربي أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُعد الحليف الأبرز للسعودية وآل سعود.

حقيقة وفاة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز

لهذا خرجت أخبارا عدة من قبل النشطاء، تتحدث عن وفاة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، إلا أن الأمر عار عن الصحة، وكل ما في الأمر أن هنالك مطالبات بموت جميع أفراد أسرة آل سعود، إلا أن أحد الأمراء خرج ليرد على تلك الدعوات والأمنيات، فهي لم تعجه كونه مقرب من تلك العائلة وأحد أفرادها.

والحرب على اليمن وقتل الناس هناك، وتدمير الحياة، يلقى استنكارا عربيا وخاصة أن العربي يقتل العربي، فتخرج العديد من الأصوات تنادي بوقف تلك المجازر بحق المدنيين الأبرياء.