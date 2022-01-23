منخفض جوي من الدرجة الثانية يصل الأردن عصر اليوم..ثلوج متوقعة

قال موقع طقس العرب إن آخر مُخرجات النماذج الجوية العددية المعالجة لدى قسم العمليات الجوية تشير إلى تأثر الأردن إعتباراً من عصر الأحد بمُنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية (الإعتيادية).

يُتوقع أن يبدأ نهار الأحد مُستقراً مع تفرق بعض الغيوم المُنخفضة، ولكن إعتباراً من ساعات العصر تبدأ جبهة هوائية باردة بعبور أجواء المملكة حيث تنخفض درجات الحرارة بوجهٍ عام لتبقى أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من ويكون الطقس بارداً ورطباً وتندفع كميات من السُحب المُتوسطة والمُنخفضة تعمل على هطول زخات من الأمطار بدايةً من المناطق الشمالية تمتد للمناطق الوسطى وأجزاء من الجنوبية خلال ساعات المساء، وتكون الأمطار مُتفاوتة الشدة وغزيرة أحياناً فترة عبور الجبهة الهوائية الباردة، ولا يُستبعد تساقط زخات من البَرَد.

كما ويُتوقع ان تكون الأمطار مخلوطة بالثلوج فوق اغلب المرتفعات الجبلية العالية ولاسيما مع ساعات العصر والمساء، وتتزامن الأمطار مع عبور غيوم مُنخفضة وملامسة لسطح الأرض تعمل على تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ومع ساعات مساء وليل الأحد/الاثنين يكتمل عبور الجبهة الهوائية الباردة وتنخفض درجات الحرارة بشكلٍ اضافي حيث يصبح الطقس بارداً إلى شديد البرودة ورطباً بوجهٍ عام.

ويستمر ظهور السُحب على ارتفاعات مُتوسطة ومُنخفضة، وتهطل زخات من الأمطار على مناطق متفرقة وعلى فترات، يصاحبها تشكل الضباب نتيجة عبور الغيوم المُنخفضة والملامسة لسطح الأرض، كما وتكون ممزوجة بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع إحتمالية ان تساقط زخات ثلجية على قمم الطفيلة العالية.

يتزايد تأثر المملكة بالكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة لمُنخفض جوي من الدرجة الثانية الإثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكلٍ اضافي، ويكون الطقس شديد البرودة بوجهٍ عام.

وتظهر السُحب على ارتفاعات مُتوسطة ومُنخفضة ويستمر هطول زخات من الأمطار على مناطق مختلفة من شمال ووسط المملكة، تكون الامطار مُتفاوتة الشدة وعلى فترات، ولا يُستبعد ان تكون مخلوطة بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع عبور غيوم مُنخفضة وملامسة لسطح الأرض تعمل على تشكل الضباب.

ومع ساعات مساء الإثنين وليل الإثنين/الثلاثاء يتحرك المُنخفض الجوي مُبتعداً عن المملكة، ويعود الطقس للإستقرار مع تحوله ليُصبح شديد البرودة نتيجة تدني درجات الحرارة لتصبح حول إلى مادون الصفر المئوي في انحاء عِدة من المملكة مع تشكل الإنجماد وحدوث الصقيع في العديد من المناطق والمزيد حول ذلك لاحقاً.