بعد خسارته بثلاثية.. منصور يعاقب لاعبي الزمالك بالخصم والبيع

قَرَرَ رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، معاقبة لاعبي فريقه وجهازه الفني، بعد سقوط "الأبيض" بثلاثية دون رد، في كأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

وتكبد الزمالك خسارة قاسية بثلاثية دون رد على يد فريق غزل المحلة، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وبعد تلك الخسارة، أعلن مرتضى منصور، في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك"، إنه قرر خصم 200 ألف جنيه من راتب كل لاعب بالفريق، وخصم نصف شهر من راتب المدير الفني، الفرنسي باتريس كارتيرون وأعضاء جهازه المعاون.

كما قرر رئيس نادي الزمالك، عرض لاعبين اثنين للبيع، لم يتم الكشف عن هويتهما.

ويحتل الزمالك، المركز السادس الأخير في المجموعة الثالثة في كأس الرابطة المصرية، بنقطة واحدة، بينما يتصدر غزل المحلة الترتيب بخمس نقاط.