هل هناك حل قريب للأزمة المالية للسلطة !

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه "لا بوادر قربيه لإيجاد مخارج سريعة للأزمة المالية التي تمر بها السلطة".

وأشار ملحم خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين"، إلى ما أسماها "وعوداً جدية" من قبل الممولين والدول الأوروبية لاستئناف الدعم المالي لخزينة السلطة خلال الشهور القليلة المقبلة.

وكانت الحكومة الفلسطينية صرفت نسبة 75% من رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي و80% عن ديسمبر/ كانون الأول، بحجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة في ظل تقليص الدعم الدولي والخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب، كما تقول.

ورغم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة وأثرت على رواتب الموظفين، كشفت مصادر "شبكة قدس" عن إصدار الحكومة قرار ترقية زوجة أحد مرافقي اشتية في ظل مطالبة خبراء اقتصاديين ونشطاء باتخاذ خطوات تقشفية للتخفيف من آثار الأزمة.