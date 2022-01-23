سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23 يناير 2022، يترقب المصريون سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، عبر الشاشات المختصة، وعبر صفحات شركات ومكاتب الصرافة، إضافة إلى البنوك الرسمية والسوق السوداء، كما يبحث المصريون عن أسعار صرف اليورو والعملات الأجنبية الرئيسية مقابل عملتهم الوطنية التي تسجل هبوطا ملحوظا مقابل تلك العملات، وهو ما يؤثر على الجنيه المصري والتجارة وحركة التصدير والتوريد.

ويسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، للبحث عبر المواقع المصرية ذات العلاقة مطلع كل صباح لوضع سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23 يناير 2022، لمتابعيه في جمهورية مصر العربية، لتوفير عناء البحث عن أسعار الدولار مقابل العملة الرسمية في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23 يناير 2022

وهذا اليوم، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، استقرارا ليوم الأحد 23 يناير/كانون الثاني 2022، في تعاملات البنك المركزي المصري والبنوك التجارية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفق بيانات البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

وقبل سنوات لجأت الجهات المختصة في مصر بتعويم الجنيه المصري، وفقا لأوامر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتعتمد مصر في معظم إيراداتها على قناة السويس التجارية، إذ تعبر السفن المحملة بالبضائع التجارية عبر تلك القناة، إلا أنها تدفع أموالا مقابل العبور، وهو أمر يزيد من إيرادات مصر بشكل ملحوظ، إذ تُحصل أموالا تعد بالمليارات في السنة الواحدة.

سعر الدولار في مصر

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني

كما يبحث المواطنون والتجار عن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، والذي استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند نحو 17.75 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) تراجع سعر اليورو إلى 17.67 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع، مقابل 17.72 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع، أمس.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل سعر اليورو 17.74 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.29 جنيه للشراء، و21.44 جنيه للبيع.