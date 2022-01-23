مدفأة تصيب 9 افراد من عائلة واحدة في بيت حنينا بالقدس

أصيب 9 أشخاص من عائلة واحدة بحالة اختناق، وذلك جراء حريق نشب فجر اليوم الأحد، داخل منزل في بلدة بيت حنينا بالقدس، حيث عملت طواقم الإطفاء على إخماد النيران.

وتلقت طواقم الإطفاء والإنقاذ بلاغا عن حريق في منزل في بيت حنينا، وعلى الفور هرعت للمكان طواقم الإطفاء التي عملت على إخماد النيران وعلى تخليص عالقين من داخل المنزل الذي أتت النيران على محتوياته.

وفتحت شرطة الاحتلال بالتعاون مع خبراء الإطفاء تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق الذي أدى إلى أضرار جسيمه بالمنزل، كما أتضح من التحقيقات الأولية أن سبب الحريق على ما يبدو كان بسبب مدفأة.