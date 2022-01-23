هزة أرضية خفيفة تضرب شمال فلسطين

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر شمال فلسطين في ساعة متأخرة من الليل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

وقال المعهد الأورو متوسطي لرصد الزلازل إن هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة غور الأردن عند الساعة 23:36 من ليلة السبت.

وأوضح المعهد أن الهزة وقعت على بعد 14 كيلو متر شمال مدينة بيسان في الداخل المحتل، و32 كيلو متر غرب محافظة إربد في الأردن.

وشعر بالهزة التي استمرت لبضع ثوان، مواطنون من محافظات القدس ورام الله والبيرة وأريحا والأغوار وطوباس والأغوار الشمالية.

وفي سياق متصل، أكد مرصد الزلازل الأردني حدوث هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر.

وقال المرصد إن مصدر الزلزال في بحيرة طبريا، وشعر بها سكان شمال المملكة. وأفادت مصادر إعلامية أردنية أن سكان محافظة إربد شعروا بالهزة الأرضية.

من جانب آخر، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.

وجاء في بيان المعهد، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت مساء اليوم السبت هزة أرضية على بعد 32 كم غرب مدينة السويس، وأن قوتها بلغت 3.5 درجة على مقياس ريختر.