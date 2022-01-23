مقتل شابة في جريمة إطلاق نار في الرملة

أعلنت مصادر طبية، الليلة، وفاة شابة متأثرة بجروحها الحرجة إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في حي الجواريش بمدينة الرملة داخل أراضي الـ 48.

وأفاد شهود عيان أن "ملثما أطلق النار على الشابة سهيلة جاروشي (36 عامًا) خلال سفرها في السيارة رفقة أطفالها؛ ثم لاذ بالفرار من المكان، جرى نقلها للمستشفى بحالة حرجة، وأقر الأطباء وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها".

وادعت "الشرطة الإسرائيلية" أنها شرعت بأعمال البحث وراء الجاني إلى جانب جمع البينات من المكان.

وهذه الجريمة الثانية في غضون يومين، حيث أعلن فجر أمس الجمعة عن مقتل الشابة رسمية بربور (28 عامًا) طعنا بسكين على يد زوجها المشتبه في مدينة نوف هجليل (الناصرة العليا).

وتشهد أراضي الــ48 موجة عنف متصاعدة، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن التعامل مع عصابات الجريمة. ووفقًا للمعطيات، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية داخل أراضي الـ 48 منذ مطلع العام 2022 إلى 7 ضحايا. وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام الماضي، 111 ضحية بينهم 16 امرأة.