أحدث تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

تعد مجموعة قنوات bein sport من أكثر القنوات الرياضية التي يحرص العديد من عشاق الساحرة المستديرة على متابعتها، نظرا لأنها دائما ما تحصل على حقوق بث بطولات كرة القدم المختلفة، وبالرغم من أنها تمتلك مجموعة من القنوات المشفرة إلا أنها لديها قناة مفتوحة، ما يجعل العديد منهم يحرصون على تحميل تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة.

وخلال الفترة الحالية، تبث مجموعة قنوات بي إن سبورت تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا، كما أنها خلال ساعات قليلة ستقوم ببث قرعة كأس العالم 2022 أفريقيا في تمام الساعة 5 مساء، ونرصد من خلال هذا التقرير تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وجاءت الترددات كالتالي:

تردد قناة بي إن سبورت 1 المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بي إن سبورت 2 المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ3/4.

وتفصلنا ساعات قليلة عن فعاليات قرعة كأس العالم 2022 أفريقيا المقرر تنظيمها في دولة الكاميرون، حيث إنها الدولة المنظمة لتصفيات كأس العالم في أفريقيا، والتي تحدد الجولات في المرحلة النهائية للتصفيات، بين منتخبات المستوى الأول والتي تصدرت قائمة مجموعاتها، والتي تتضمن «نيجيريا، تونس، السنغال، المغرب»، في مواجهة منتخبات المستوى الثاني، والتي تتضمن عدد من الفرق الأخري، وتتضمن «الكونغو، غانا، مالي، الكاميرون، مصر».