مستوطنون يقتحمون قرية برقة في نابلس

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، مساء اليوم السبت، قرية برقة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية.

وقالت المصادر :"إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين خرجوا للتصدي لاقتحام المستوطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

وتشهد منطقة برقة بشكل مستمر اعتداءات، واقتحامات متكررة للمستوطنين منذ أكثر من شهر، تحت حماية قوات الاحتلال، فيما يتصدى الشباب الثائر لهجمات المستوطينين الذين يحاولون إعادة بناء مستوطنة "حومش" المخلاة".