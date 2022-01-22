اليكم اسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 23 يناير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا اليوم، الاحد 22 يناير/كانون الثاني 2022،فيما تشهد العملة المحلية -الليرة- تراجعا مقابل الدولار.

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى 148,345 ألف ليرة (59.05 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) خلال تعاملات الاحد في سوريا، إلى نحو 129,805 ألف ليرة (51.67 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا اليوم، إلى نحو 111,261 ألف ليرة (44.29 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم، فقد صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 86,535 ألف ليرة (34.45دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا اليوم، خلال التعاملات الصباحية، نحو 4.613 مليون ليرة (1837 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم في سوريا، نحو 1.038 مليون ليرة (413.39 دولار).