اسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 22 يناير 2022

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الاحد 23 يناير/كانون الثاني 2022، في السودان.

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى 25,837 ألف جنيه (59.05 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) خلال تعاملات الاحد في السودان، إلى نحو 22,608 ألف جنيه (51.67 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان اليوم، إلى نحو 19,378 ألف جنيه (44.29 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان اليوم، فقد صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 15,071 جنيه (34.45دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في السودان اليوم، خلال التعاملات الصباحية، نحو 803,519 ألف جنيه (1837 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم في السودان، نحو 180,861 ألف جنيه (413.39 دولار).