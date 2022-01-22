اتفاق تعاون بين اتحادي المغرب و"إسرائيل" لكرة السلة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مساء اليوم السبت، التوصل لاتفاق تعاون مع الاتحاد "الإسرائيلي" لكرة السلة.

وزعمت الجامعة الملكية المغربية، أن هذا الاتفاق جاء في إطار ما أسمته انفتاح الجامعة على المحيط الدولي وتعزيزا للدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرياضية.

وكانت أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بياناً مساء أمس الجمعة، قالت فيه: "في إطار انفتاح الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة على المحيط الدولي وتعزيزا للدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرياضية، فقد توصلتا الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة (FRMBB) ونظيرتها الاتحاد "الإسرائيلي" لكرة السلة (IBBA) يوم الخميس الماضي، إلى اتفاق تعاون تاريخي يشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة بكرة السلة ".

وفي ما يلي نص البيان:



