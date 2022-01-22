يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخباري بشكل مستمر كافة التحديثات المتعلقة بأسعار العملات، وهذا المقال خصصناه للحديث عن سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة اللبنانية، حيث يهم شريحة كبيرة من الناس والتجار.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 23-1-2022

استقر سعر الدولار في سوريا بدابة تعاملات اليوم الأحد 23-1-2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 23-1-2022

سعر الدولار في سوريا

واستقر سعر الدولار في سوريا اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3590 ليرة للشراء، و3625 ليرة للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

وسجل سعر اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 4070 ليرة للشراء، و4110 ليرات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 4865 ليرة للشراء، و4915 ليرة للبيع4936 ليرة .

سعر الريال السعودي

وبدوره ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم، إلى 956 ليرة للشراء، و968 ليرة ل لبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصعد سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم السبت إلى 977 ليرة للشراء و987 ليرة.

سعر الدينار الكويتي

وتراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم السبت لنحو 11865 ليرة للشراء، و12005 ليرة للبيع.