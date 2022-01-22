طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 23 يناير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر الاحد 23 يناير 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر بختام تعاملات اليوم الاحد، 8268 دينارا (59.05 دولار).

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر خلال تعاملات اليوم نحو 6201 دينار (44.29 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4823 دينارا (34.45 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4134 دينارا (29.53 دولار).

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر، نحو 7235 دينارا (51.67 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر نحو 257.134 ألف دينار (1837 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 57.877 ألف دينار (413.39 دولار).