سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد 23 يناير 2022

تراجع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الاحد 23 يناير/كانون الثاني 2022، في بورصات المحافظات، واستقر في شركات الصرافة.

واستقر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

ويختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

وتراجع سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ببغداد إلى 1479 دينارا.

ونزل سعر صرف الدولار في بورصة الحارثية ببغداد وبورصة البصرة إلى 1479.5 دينار.

وتراجع سعر الدولار في بورصة السليمانية إلى 1480.5 دينار.

فيما نزل سعر صرف الدولار في بورصة أربيل إلى 1480.75 دينار.

وانخفض سعر صرف الدولار في بورصتي الموصل ودهوك إلى 1481 دينارا.

وسجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم، نحو 1658.04 دينار للشراء، و661.89 دينار للبيع.

فيما بلغ متوسط الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي، نحو 1981.89 دينار للشراء، و1986.01 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، نحو 389.93 دينار للشراء، و390.82 دينار للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، نحو 398.64 دينار للشراء، و398.68 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، نحو 4835.76 دينار للشراء، و4851.17 دينار للبيع.