اسعار الذهب اليوم الأحد 23 يناير 2022 في العراق

تراجعت أسعار الذهب في العراق اليوم، الاحد 23 يناير/ كانون الثاني 2022، برغم العطلة الأسبوعية لأسواق المعدن الثمين عالميا.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم إلى 86.190 ألف دينار (59.05 دولار) مقابل 86.204 ألف دينار (59.05 دولار)، أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم إلى 75.418 ألف دينار (51.67 دولار) مقابل 75.430 ألف دينار (51.67 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق اليوم إلى 64.644 ألف دينار (44.29 دولار) مقابل 64.654 ألف دينار (44.29 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق اليوم، انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق إلى 50.278 ألف دينار (34.45 دولار) مقابل 50.286 ألف دينار (34.44 دولار)

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في العراق اليوم إلى 2.680 مليون دينار (1837 دولارا) مقابل 2.680 مليون دينار (1836 دولارا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في العراق إلى 603.347 ألف دينار (413.39 دولار) مقابل 603.440 ألف دينار (413.35 دولار).