إصابات في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

أصيب عشرات الشبان، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأنه اندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوة من جيش الاحتلال لمخيم العروب بالخليل، حيث تصدى لها الشبان.

وأوضحت المصادر، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

ويشهد مخيم العروب مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي تواصل اعتداءتها بشكل شبه يومي بحق المواطنين في المخيم لتنغيص حياتهم..

وكانت أصدرت سلطات الاحتلال، العام الماضي، أمراً عسكرياً بمصادرة 401 دونماً من أراضي مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وحلحول، لصالح شق طريق استيطاني يمتد من "عصيون" شمال الخليل حتى حلحول "التفافي العروب"، وسيلتهم الطريق أكثر من 1273 دونماً.