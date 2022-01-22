فوائد مدهشة لقشر الرمان للجسم و البشرة

فوائد مدهشة لا تتوقعها لقشر الرمان حيث يمكن من خلال قشر الرمان الحصول على مضادات أكسدة بشكل مضاعف عن الموجود في العصير نفسه، حيث يتم فصل الحبوب عن القشرة ومن ثم يتم تجفيفها لساعات، ثم يتم طحنها للحصول على مسحوق ناعم، ليتم الاستعانة به كمكمل غذائي وغيرها من الفوائد الغير متوقعة.

وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل أكثر حول فوائد قشر الرمان فتابعونا لمزيد من التفاصيل:

فوائد لا تتوقعها لقشر الرمان

يمكن من خلال قشر الرمان أن نعمل على تحسين ضغط الدم والكوليسترول، وذلك من أجل الحصول علي بشرة نضرة وحيوية أكثر، كما يعمل على معالجة البقع الداكنة في الجلد بسبب احتوائه علي مضادات الأكسدة ومادة البوليفينول، وأثبتت الدراسات أن قشر الرمان يعمل على تفتيح مناطق التصبغات بدون أي آثار جانبية، وفي أمراض الجلد يعمل علي معالجة حب الشباب، والحماية من أضرار الأشعة الفوق بنفسجية، وتقليل علامات الشيخوخة، كما يعمل على تعزيز صحة العظام ومنع هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث عند السيدات.

فوائد لا تتوقعها لقشر الرمان على الجسم والبشرة

فوائد قشر الرمان

وفي السياق ذاته أثبتت الدراسات أن قشر الرمان يعمل علي خفض نسبة الاصابة بالأمراض المزمنة من السكري والضغط وأمراض القلب، ويساعد الأفراد الذين يعانون من زيادة في الوزن والسمنة المفرطة على تعديل مستويات الكوليسترول، إلى جانب ذلك له خصائص قوية في محاربة السرطان، وذلك بسبب عمله على موت الخلايا السرطانية، حيث له تأثير قوي على منع تكاثر الخلايا و إبطاء ووقف انتشارها، وذلك في خلايا سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والفم، كما يعمل قشر الرمان على تحسين صحة الأسنان، حيث يعمل على محاربة التسوس وتقرحات الفم، وعلاج أمراض الأسنان المختلفة، كما يساعد على منع تراكم الترسبات.