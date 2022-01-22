وفاة المخرج السوري الكبير بسام الملا

توفي المخرج السوري القدير بسام الملا، مساء اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ66 عاماً.

ونعت نقابة الفنانين السوريين، اليوم، المخرج القدير بسام الملا، الذي يعتبر من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية.

وأضافت :"إن الراحل "يُعتبر عراب بيئة الدراما الشامية، وانطلقت مع عمله الأول مسلسل أيام شامية (1992)، تلته أعمال عديدة منها الخوالي (2000) وليالي الصاحية (2004) ثم عمله الأشهر باب الحارة (2006

ووُلد الراحل الملا في فبراير/شباط 1956، وتخرج من المعهد العالي للفنون في دمشق، وينتمي لعائلة فنية عريقة؛ فوالده الممثل أدهم الملا وأشقاؤه المخرجون مؤمن وبشار الملا.

وبدأ الملا مسيرته الفنية كمساعد مخرج في مسلسل "تجارب عائلية" (1981) مع الراحل علاء الدين كوكش، ثم مخرجا منفذا في مسلسل "حصاد السنين" (1985)، ليكون مسلسله الأول إخراجا "الخشخاش" (1991).

ثم تلا ذلك أعمال درامية أخرى مثل "كان يا ما كان" (1992) و"العبابيد" (1996)، كما أخرج الملا عددا من البرامج الثقافية التراثية مثل "بوابة التاريخ"، و"ديوان العرب"، و"أعلام العرب"، و"قناديل رمضان).

ويُشار إلى أنه حصدت أعمال الملا العديد من الجوائز منها جائزة "أحسن إخراج" عن الجزء الأول من مسلسل "باب الحارة" في مهرجان التلفزيون العربي بتونس عام 2007.