الدفاع المدني بغزة يهيب بالمواطنين باتخاذ تدابير الأمان و السلامة عند استخدام وسائل التدفئة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:16 م
22 يناير 2022
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة جميع المواطنين لعدم التهاون في اتخاذ تدابير الأمان والسلامة عند استخدام أدوات التدفئة بشتى أنواعها، سواء المدفأة الكهربائية، ومدفأة الغاز، أو استخدام الفحم، أو مدفأة الكيروسين داخل المنازل، و خصوصاً في ظل موجات البرد والصقيع التي تمر بها البلاد، ولجوء المواطنين إلى وسائل التدفئة.

و أهابت المديرية في تصريح صحفي مساء اليوم السبت بالمواطنين لتفقد سلامة تمديدات تلك المدافئ، وتجنب أي طرق خاطئة تعرض حياتهم للخطر، أو الغفلة عن المدافئ أو تركها مشتعلة أثناء النوم بما في ذلك مدفأة الغاز لما تشكله من خطر كبير وقد تؤدي للوفاة المباشرة.

 

#الدفاع المدني #انخفاض درجات الحرارة #وسائل التدفئة #موجة البرد

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