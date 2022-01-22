مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين في حريق بالهند

قُتل 6 أشخاص على الأقل، وأصيب 28 آخرون، مساء اليوم السبت، جراء اندلاع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة مومباي الهندية.

وحسب السلطات المحلية الهندية، فقد هرعت العشرات من عربات الإطفاء لإخماد النيران وإنقاذ مئات السكان من المبنى المكون من 20 طابقا في وسط مدينة مومباي، حيث أظهرت لقطات من المكان تصاعد عمود كثيف من الدخان مع خروج ألسنة اللهب من الطابق الثامن عشر من المبنى.

وأوضحت السلطات، أنه سيطرت فرق الإطفاء على الحريق بعد جهد استمر ساعتين، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيين قريبين.

وأشارت السلطات إلى إن الحريق تم إخماده وإنقاذ الناس من داخل المبنى، لافتةً إلى أن سبب الحريق لم يُعرف بعد، مع ترجيحها أنه نتج عن تماس كهربائي في مكيف هواء.