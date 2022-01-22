اليكم أفضل 5 مشروبات دافئة تحارب البرد وتقتل الفيروسات

المشروبات الدافئة هي أفضل وسيلة لمقاومة برودة الطقس في فصل الشتاء، لا سيّما في هذه الليالي الباردة والموجة التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم، لكن يجب الاعتماد على السوائل المفيدة للجسم، لضمان الشعور بالدفء، دون الإضرار بالصحة العامة.

خلال السطور التالية، نستعرض لكم قائمة بأبرز المشروبات الدافئة للجسم في فصل الشتاء وهي كالتالي :-

1- الحليب الذهبي

هو عبارة عن مزيج من الحليب والكركم، يتميز بقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرة، التي تهدد الجسم بالعدوى والالتهاب.

2- الليمون الساخن

من المشروبات الشتوية التي ينصح خبراء التغذية بتناولها عند انخفاض درجة حرارة الطقس، لأنه يساهم في الشعور بالتدفئة، بالإضافة إلى أنه يمد الجسم بجرعة كبيرة من فيتامين سي، الذي يعمل تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرته على التصدي للفيروسات والبكتيريا والفطريات.

ويعتبر مشروب الليمون الساخن ديتوكس طبيعي للجسم، حيث يحفز الكبد على تنقية الدم من السموم والمواد الضارة.

3- القرفة

يقدم مشروب القرفة العديد من الفوائد في فصل الشتاء، حيث يساهم في الشعور بالدفء وحرق الدهون المتراكمة بالجسم وضبط مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.ويمكن تعزيز القيمة الغذائية لمشروب القرفة، عن طريق تحضيره بالحليب وتحليته بعسل النحل.

4- الكاكاو

إذا كنت تبحث عن مشروب لذيذ ومفيد في نفس الوقت، فالكاكاو هو الخيار الأمثل، إذ يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين ك وفيتامين ب، كما يساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقوية مناعة الجسم.

5- الكركديه

مشروب غني بمضادات الأكسدة، حيث وجدت بعض الأبحاث، أن منقوع الكركديه يقضي على سلالات من البكتيريا ويكافح الالتهابات ويخفض ضغط الدم المرتفع ويحسن من فرص شفاء الأطفال من الأمراض التي يصابون به في فصل الشتاء، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.