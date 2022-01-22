خبيرة تكشف مواد غذائية تدعم المناعة ضد كورونا

أعلنت إخصائية الغذاء والخبيرة، البروفيسورة في الوكالة البيولوجية الطبية في روسيا، مارغاريتا كوروليوفا، أن الدهون الحيوانية مثل شحم الخنزير والسمن، تساعد في دعم جهاز المناعة.

وأوصت الخبيرة كوروليوفا، بإضافة الدهون الحيوانية في وجبة الصباح لدعم الجسم في بيئة قلوية تقلل من نشاط الفيروسات والبكتيريا.

وقالت كوروليوفا : "يعد التنفس من الوظائف الرئيسية للدهون الحيوانية في الجسم، والجهاز السنخي لأنسجة الرئة مبطن بالمادة الخافضة للتوتر السطحي، والتي تعتمد على أكثر من 90% من الدهون المشبعة".

وتابعت الخبيرة :"وتحدد جودة المادة الخافضة للتوتر السطحي تهوية الرئتين وعدم دقة تبادل الغازات والأكسجين في الجسم. غطاء الدهون في كل خلية، أي غشاء الخلية، الذي يحتوي أيضا على الدهون المشبعة، ما سيدعم المناعة الخلوية، مما يمنع الفيروس من التكاثر والانتشار بسرعة".

وأشارت إلى أن الدهون الحيوانية مصدر لفيتامين "A" الذي يحفز إنتاج الخلايا التي تقتل البكتيريا والفيروسات الضارة، وفيتامين "E" الذي له خصائص مضادة للأكسدة.

ويُشار إلى أنه تم اكتشاف متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، أو ما يسمى علميا B.1.1.529 ، في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي، فيما تم العثور على المتحور الجديد في 110 دول أخرى، وتنتشر هذه السلالة بشكل أسرع من سلالة "دلتا" السابقة.