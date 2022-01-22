اعلاميون و نشطاء يطلقون حملة رقمية في ذكرى عملية بيت ليد البطولية

أطلق إعلاميون ونشطاء فلسطينيون، مساء اليوم السبت، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "الصاروخ المزدوج"؛ في الذكرى السنوية الـ 27 لعملية بيت ليد الإستشهادية المزدوجة.

وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون وعرب مع الحملة بالتغريد على وسم "#الصاروخ_المزدوج"، في الذكرى السنوية الـ 27 لعملية بيت ليد الإستشهادية النوعية المزدوجة التي شكلت محطة فاصلة في تاريخ الصراع مع الاحتلال والتي نفذها الإستشهاديان أنور سكر وصلاح شاكر.

واستذكر المتفاعلون في تغريداتهم تفاصيل العملية التي قادت التخطيط لها "قسم" الذراع العسكرية السابقة لحركة الجهاد الإسلامي، ونفذها الإستشهاديين سكر وشاكر على مفترق بيت ليد قرب مدينة أم خالد"نتانيا المحتلة" بتاريخ 22/01/1995، بعد تنكرهما بزي الجيش "الإسرائيلي" وتفجير نفسيهما في تجمع للجنود.

وتعد عملية بيت ليد البطولية علامة فارقة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، وأول عملية مزدوجة اخترقت تحصينات واحتياطات "إسرائيل" الأمنية، فكانت كابوسًا قضّ مضاجع الكيان والجيش المزعوم.

واعتبر المتفاعلون، أن العملية الإستشهادية أسست لقوة ردع مستمرة حتى يومنا هذا، وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يرضى أو يسلم بالواقع الإسرائيلي وضياع الحلم بالحرية والعودة.

وقُتل في عملية بيت ليد التي هزت الكيان وأبكت قادته وجنرالات جيشه، 22 جنديًا وأصيب أكثر من 60 آخرين، فيما لا يزال يحتجز الاحتلال الإسرائيلي جثماني الشهيدين أنور سكر وصلاح شاكر ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية بهذا الشأن.